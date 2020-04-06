Итальянские власти предоставили ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair временные права на выполнение 28 еженедельных рейсов между городами Италии и Украины до 13 июля 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Национального агентства гражданской авиации (ENAC), передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, Ryanair разрешили летать в Киев из Бергамо, Болоньи, Рима, Катании; в Одессу и Львов - из Рима, Бергамо и Болоньи; а также в Харьков - из Бергамо.

Напомним, ранее Ryanair заявила об отмене большинства своих авиарейсов с 24 марта. При этом перевозчик не рассчитывает на возобновление полетов в апреле и мае из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19 и введения значительных ограничений на полеты различными государствами Европы.

Также мы писали, что лоукост Wizz Air до 14 апреля остановил все рейсы из аэропорта "Киев" имени Сикорского.