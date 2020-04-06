Грузинский журналист, который попал в больницу, чтобы пройти тест на коронавирус, снял на видео танец местных врачей, которым они подбадривают друг друга на карантине.

Об этом сообщает SputnikGeorgia в Telegram.

"У одного из наших корреспондентов было подозрение на коронавирус. Его доставили в инфекционное отделение одной из клиник столицы. И почти двое суток мы все очень переживали за него. И вот только что пришел результат - никакого вируса! Зато наш бравый трудоголик умудрился снять несколько эксклюзивных кадров в закрытой зоне клиники. Вот небольшое видео, где медики пытаются поднять самим себе боевой дух. Они танцуют, и мы танцуем!", - указано в сообщении.

Тест на коронавирус оказался отрицательным, однако коллеги журналиста радуются больше не этому, а тому, как грузинские дежурные врачи закрытого отделения поднимают себе настроение, танцуя во время короткого перерыва.

Напомним, в итальянских городах, где из-за коронавируса Covid-19 люди вынуждены сидеть дома, люди запустили музыкальный флешмоб "Звук" и поют песни из окон своих балконов.

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