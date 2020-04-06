В воскресенье, 5 апреля, во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погиби двое полицейских.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский на странице львовской полиции в Facebook.

"По поводу трагической гибели двух наших сослуживцев - девятнадцатилетнего Игоря Цюпки и Юрия Савки, которому через несколько недель должно было исполниться двадцать лет. Ребята были друзьями с детства, вместе учились, совсем недавно вместе пришли на службу в полицию и вместе погибли. Это трагедия, когда умирают такие молодые люди - трагедия для родителей, родных и для нас, полицейских", - сказал он.

Скриншот: facebook.com/MVS.LVIV

Уточним, что Цюпка был капралом полиции и младшим инспектором-кинологом Кинологического центра, а Савка - полицейским батальона особого назначения Львовской области.

Погибший полицейский: facebook.com/MVS.LVIV

Детали трагедии пока не разглашаются.

Погибший полицейский: facebook.com/MVS.LVIV

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