Молодые люди, которые утром в понедельник, 6 апреля, несмотря на карантинный запрет пытались прорваться на спортивную площадку в Гидропарке, должны будут заплатить штраф.

Об этом "Стране" сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

"Согласно ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (к ним применят) штраф 17 000 гривен за нарочное нарушения правил карантина", - сказал Геращенко.

Напомним, еще накануне вступления в силу ужесточенных правил карантина "качки" из Гидропарка заявляли, что не намерены повиноваться запретам. Они грозились добираться к месту тренировок вплавь или же собираться в группы и препятствовать правоохранительным органам.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как соблюдаются новые правила карантина в Украине 6 апреля. Люди продолжают бегать в парках вопреки запрету, а в Киев пускают без проверок температуры.