В Киеве скончался известный украинский журналист Борис Клименко. Об этом сообщила его жена Валентина на своей странице в Facebook в понедельник, 6 апреля.

"Боря ушел.. Как этот мир будет существовать без лучшего из людей", - написала она.

27 марта она сообщала, что у Бориса Клименко случился ишемический инсульт.

Напомним, Клименко был одним из самых известных и профессиональных журналистов начала 1990-х, когда работал киевским корреспондентом испанского агентства ЭФЭ.

"Страна" выражает соболезнование родным и друзьям Бориса.

Скриншот: Facebook/Valentyna Klymenko

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