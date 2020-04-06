Звезда культового фильма Стивена Спилберга "Челюсти" Ли Фьерро скончалась в США от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений. Она умерла на 92-м году жизни.

Об этом сообщает Deadline.

Знаменитость скончалась в доме престарелых, где прожила последние годы жизни. До этого Фьерро преподавала актерское искусство.

Актриса стала популярна после того, как впервые появилась в известном хоррор-фильме Стивена Спилберга "Челюсти". В первой части фильма Фьерро сыграла мать первой жертвы акулы, миссис Кинтнер. Также она появлялась в четвертой части "Челюстей".

Ее семья похоронит актрису в Огайо.

Напомним, в Италии, из-за Covid-19 умер известный дизайнер Серджио Росси, основатель обувной марки Sergio Rossi. Ему было 84 года.

Как сообщала "Страна", британский актер и специалист по диалектам Эндрю Хатчинсон, известный под псевдонимом Эндрю Джек, скончался утром 31 марта от коронавируса. Эндрю Джек известен зрителю по роли майора повстанцев Салуана Эматта в седьмом и восьмом эпизодах "Звездных войн": "Пробуждение силы" и "Последние джедаи".