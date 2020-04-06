Служба безопасности Украины заявила о разоблачении крупной ботофермы, через которую распространялись фейки о коронавирусе и призывы к свержению конституционного строя. Ее руководство находилось в России, а сама она функционировала в одном из бизнес-центров Днепра.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Киберспециалисты СБУ установили, что сотрудники ботофермы создавали и управляли учетными записями в соцсетях, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовались фейковые персональные данные. Таким образом завели более 5 000 аккаунтов.

Оборудование и программное обеспечение было куплено через запрещенные в Украине российские небанковские платежные системы. Организаторы ботофермы также использовали SIM-карты украинских операторов связи и отечественные proxy-сервера.

"Анализ контента, который распространяла ботоферма, обнаружил публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Кроме того боты распространяли ложную информацию о ситуации в Украине, возникшей из-за пандемии Covid-19", - сообщили в СБУ.

Уголовное производство открыли по ст. 109 Уголовного кодекса Украины - "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного порядка или на захват государственной власти". Под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области проведены обыски и изъято оборудование, которое использовали злоумышленники.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, "Страна" ведет онлайн-хронику того, что происходит в Украине 6 апреля, в день, когда в стране ужесточили правила карантина.