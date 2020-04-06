В Киево-Печерской Лавре 4 случая коронавируса. Возможно, болен и настоятель митрополит Павел
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киево-Печерской Лавре обнаружено уже 4 случая коронавируса.
По слухам, среди них есть и настоятель Лавры митрополит Павел.
Эта новость уже вызвала злорадные комментарии недоброжелателей Павла.
Их на своей странице в Facebook прокомментировал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.
"Почитал абсолютно дикие комментарии людей, называющих себя христианами ПЦУ, которые радуются новостям о возможной болезни коронавирусом настоятеля Киево-Печерской Лавры Владыки Павла. Не могу понять только одного. Как Всевышний умудрился дать вам свою церковь, и при этом не дать мозги", - сказал он.
"Они нужны для того, чтобы понять, что перед Б-гом все равны, и все пожелания возвращаются сторицей. Желаю Владыке крепкого здоровья. И вам всем тоже", - написал нардеп.
Скриншот: facebook.com/dubinskyi
Напомним, информация о том, что митрополит Павел заразился коронавирусом, распространили в пятницу, 4 апреля. Уже на следующий день бывший нардеп Борислав Береза утверждал, что тест якобы показал позитивный результат.
Также "Страна" писала, что Киево-Печерская лавра провела онлайн-трансляцию воскресной службы 5 апреля в рамках борьбы с коронавирусом. Сама Лавра закрыта для прихожан и паломников.
"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине 6 апреля, в день вступления в силу новых правил карантина.