Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киево-Печерской Лавре обнаружено уже 4 случая коронавируса.

По слухам, среди них есть и настоятель Лавры митрополит Павел.

Эта новость уже вызвала злорадные комментарии недоброжелателей Павла.

Их на своей странице в Facebook прокомментировал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

"Почитал абсолютно дикие комментарии людей, называющих себя христианами ПЦУ, которые радуются новостям о возможной болезни коронавирусом настоятеля Киево-Печерской Лавры Владыки Павла. Не могу понять только одного. Как Всевышний умудрился дать вам свою церковь, и при этом не дать мозги", - сказал он.

"Они нужны для того, чтобы понять, что перед Б-гом все равны, и все пожелания возвращаются сторицей. Желаю Владыке крепкого здоровья. И вам всем тоже", - написал нардеп.

Скриншот: facebook.com/dubinskyi

Напомним, информация о том, что митрополит Павел заразился коронавирусом, распространили в пятницу, 4 апреля. Уже на следующий день бывший нардеп Борислав Береза утверждал, что тест якобы показал позитивный результат.

Также "Страна" писала, что Киево-Печерская лавра провела онлайн-трансляцию воскресной службы 5 апреля в рамках борьбы с коронавирусом. Сама Лавра закрыта для прихожан и паломников.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине 6 апреля, в день вступления в силу новых правил карантина.