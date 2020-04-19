Сегодня, 19 апреля, когда православные отмечают Пасху, наместнику Киево-Печерской Лавры Владыке Павлу исполняется 59 лет.

Настоятель родился в 1961 году в селе Бобрин Ровенской области в многодетной семье из 9 детей. Его отец Дмитрий Федорович был протестантом, а мама Надежда Исааковна и бабушка Александра Александровна – православными. В последствии его отец принял крещение по настоянию сына.

После 10 классов будущий настоятель, в миру Петр Лебедь, поступил в Луцкий техникум советской торговли. После его окончания, немного поработав, был призван в Советскую Армию – два года отслужил в Баку. После армии по рекомендации сельского священника поступил в Московскую Духовную семинарию.

Во время учебы, в 1986 году, произошел пожар. В комнате было 7 семинаристов. Пятеро погибли, остался только владыка Павел и еще один семинарист из Тернопольской области, который позже стал отцом Михаилом из Почаева.

По окончании семинарии 27-летний Петр вернулся в Волынско-Ровенскую епархию, где архиепископ Варлаам назначил его на приход в Низкиничи, в пригороде Нововолынска Волынской области. Там он прослужил почти 6 лет.

В 1989 году Петр принял монашеский постриг и стал Павлом. С того времени 12 июля - в День святых первоверных Апостолов Петра и Павла - у наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла двойные именины.

В 1994 году Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир назначил его наместником Киево-Печерской Лавры. В 1997 году с благословения митрополита Владимира Павел был рукоположен в епископа Вышгородского, а в 2003 году возведен в сан архиепископа.

Владыка Павел. Фото: lavra.ua

Сейчас Владыка Павел – викарий Митрополита Киевского и всея Украины, наместник, первейший помощник в делах монастырской жизни Лавры.

С 1961 года день рождения владыки Павла уже четыре раза выпадал на Пасху (в 1987, 1998, 2009, 2020 годах).

