За первые 3 месяца 2020 года в Украине зафиксировано 15 нападений с применением силы на работников СМИ. При этом чаще всего агрессия была направлена на львовских журналистов - 3 случая , а также по два инцидента отмечено в Одессе, Херсоне, Киевской и Харьковской областях. В большинстве случаев жертвами были женщины - всего 10 журналисток подверглись атакам.

Такие данные приведены в мониторинге "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который проводит Национальный союз журналистов Украины, пишет глава союза Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Как отмечается, одним из самых резонансных преступлений был поджог машины корреспондентки "Радио Свобода" Галины Терещук во Львове. ЧП произошло в ночь на 30 января. За неделю руководство МВД сообщило, что правоохранители нашли преступника. Поджигателем оказался студент. Так же следствие настаивает, что установило и организатора, и заказчика преступления.

С введением в марте карантинных мероприятий, зафиксированы случаи агрессии против репортеров, которые освещают меры по преодолению эпидемии коронавируса.

Одно из показательных нападений произошло 24 марта в Хмельницкой области. Владелец магазина, который торгует средствами личной гигиены, повредил руку корреспонденту телеканала NewSone Татьяне Сивоконь, пытаясь помешать съемке сюжета о продаже медицинских масок. Журналистка обратилась в больницу из-за сильной боли в руке. Врачи обнаружили у нее сильное повреждение связок и наложили на руку гипс.

Так же во время подготовки сюжета о карантинных мероприятиях уже в городе Каменка-Бугская во Львовской области владелец магазина препятствовал журналистам телеканала "Первый Северный". Съемочную группу закрыли в помещении магазина и не выпускали.

В Национальном союзе журналистов Украины возмущены случаями препятствований журналистской деятельности и тем, что жертвами нападений в основном становятся женщины.

"В Украине в целом уровень физической агрессии в отношении журналистов недопустимо высокий, но нападения на женщин особенно возмутительны, - отмечает Сергей Томиленко. - В каждом случае следует обеспечить не только надлежащее расследование и наказание виновных, но и нужно добиться широкого общественного осуждения тех, кто применяет силу к женщинам".

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии против журналистов в Украине. "Индекс" составляют совместно НСЖУ и его партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

Скриншот: Facebook/Sergiy Tomilenko

Как сообщалось, 2 марта нарушающие карантин на спортплощадке збили журналистов канала ZIK в киевском Гидропарке. После этого в НСЖУ потребовали оперативного расследования нападения на журналистов.

Как мы писали, журналистка рассказала "Стране", как произошло нападение на съемочную группу канала ZIK.