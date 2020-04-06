Утром в понедельник, 6 апреля, несмотря на вступившие в силу ужесточенные правила карантина, в Киеве люди продолжают бегать и гулять по паркам.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, утром в парке "Позняки" по-прежнему можно было встретить бегунов. Некоторые из них были в масках, но не все.

Фото: "Страна"

В парке возле метро "Минская" утром в понедельник так же можно встретить прохожих. Правда, людей немного: велосипедист, две женщины с собаками, мама с коляской и несколько пенсионеров. Впрочем, норму об обязательном ношении маски в общественном месте соблюдают далеко не все.

Фото: "Страна"

Напомним, с 6 апреля в Украине в парках, лесах и прибрежных зонах разрешено находиться только в случае служебной необходимости, исключения делаются для владельцев собак: одному человеку можно выгуливать в сквере домашнее животное.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине 6 апреля, в день ужесточения карантинных запретов.