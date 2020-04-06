Глава аграрных предприятий "Укрлендфарминг" и "Авангард", один из крупнейших агробизнесменов Украины Олег Бахматюк обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с просьбой помочь в разрешении конфликта в связи с уголовным делом, которое против него возбудило НАБУ.

Об этом говорится в заявлении бизнесмена, которое обнародована пресс-службой холдинга.

"Уважаемая госпожа Венедиктова!

Обращаюсь к вам в надежде и уверенности, что с вашим приходом на должность генпрокурора в такое непростое время пандемии и мирового экономического кризиса Генеральная прокуратура Украины начинает работать для Украины, а не заниматься какой-то непонятной деятельностью, наносящей вред государственным интересам. Я обращаюсь к вам от имени большого коллектива, крупной компании, которая является важным элементом экономики страны. Компании, в которой работает 27 000 человек, которая производит 1% ВВП Украины, которая за последние 3 года уплатила 7,7 млрд грн налогов. Ведь в то время, когда весь мир страдает от огромных экономических потерь, важными вопросами для Украины являются сохранение рабочих мест, производство валовой продукции, сохранение экономической мощи государства.

Ни для кого не секрет, что у нас есть конфликт с руководителем НАБУ Артемом Сытником, который из-за собственных амбиций из желания личной мести фактически уничтожает мою компанию. Мы обращались во все органы власти в надежде быть услышанными, мы обращались к вашему предшественнику, но получили взамен только незаконные постановления Виталия Каська, который возбудил дела против нас вопреки всем нормам действующего законодательства. Этими делами терроризируется компания вопреки здравому смыслу, вопреки логике - ведь я единственный из владельцев ликвидируемых банков предложил выплату задолженности государству с применением механизма реструктуризации. Выплату, которая намного больше сумм, к которым апеллируют в незаконно возбужденных делах.

Очевидно, логикой государственных органов, в том числе и силовых, должно быть соблюдение интересов государства, сохранение его экономической мощи. К сожалению, это осознают не все должностные лица, в том числе и те, что занимали должность генерального прокурора до вашего прихода. Но теперь, когда произошли позитивные для страны изменения в руководстве следственных органов, я обращаюсь к вам с просьбой вмешаться в ситуацию, когда директор НАБУ, который имеет прямой конфликт интересов в открытых делах, занимается элементарной местью и пытается уничтожить компанию, задействовав 30% персонала НАБУ, парализовав из-за собственных интересов работу важного антикоррупционного органа.

Я напомню, что главным свидетелем по делу о совершении Артемом Сытником коррупционных деяний был советник моей сестры, которую также преследует открытыми делами директор НАБУ. Мы не имеем никакого отношения к тому, что Сытник является коррупционером - никто не заставлял его пить и гулять за чужой счет и скрывать это. Дела против нас были открыты уже после этих событий, суды всех инстанций классифицировали как коррупцию - то есть нас нельзя обвинить в каком-то давлении на Сытника, в этом нет никакой логики и смысла. И теперь Сытник вместе со своей свитой, так называемыми "антикоррупционерами", такими, как Виталий Шабунин, пытаются дискредитировать меня и мою компанию, борьбой со мной создавая имитацию борьбы с коррупцией. И это происходит вместо расследования реальной коррупции, ведь никаких успехов в этом украинское общество от них так и не увидело.

Обращаюсь к вам как к человеку, известному своей принципиальностью, здравым смыслом и высокими профессиональными навыками. Мы - украинская компания. Мы - часть экономики. Мы просим вмешаться и не помочь Бахматюку - помочь государству вернуть 8 млрд грн. Помочь государству получать миллиардные налоги. Помочь государству не потерять много тысяч рабочих мест в это трудный для экономики период. Господин Сытник и приближенные к нему люди ничего не создают, кроме проблем и имитации их решения. А в эти непростые времена очевидна важность людей, которые что-то могут, хотят и умеют делать для Украины. Мы не просим преференций - мы просим справедливости и защиты государственных интересов. Сценарии ликвидации таких компаний, как показывает практика Фонда гарантирования вкладов, обычно приносят в бюджет около 1% от стоимости активов - а это примерно в 30 раз меньше того, что я, как владелец компании, предлагаю государству. Верю в вашу беспристрастность и принципиальность, прошу вмешаться в ситуацию и остановить незаконное преследование, голословные обвинения, пустопорожнее навешивание ярлыков директором НАБУ. Мы просим беспристрастного правосудия вместо несправедливости", - говорится в обращении.

Ранее в интервью "Стране" Бахматюк заявил о том, что в деле, которое против него ведет НАБУ налицо конфликт интересов с Сытником.