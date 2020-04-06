В "Слуге народа" назвали возможную дату окончания карантина. Фото: "Страна"

Карантин в Украине, введенный из-за распространения коронавируса Covid-19, может завершиться не раньше чем в середине мая. 

Такое мнение высказал лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель главы фракции в парламенте Александр Корниенко, передает РБК-Украина

"Я сейчас отталкиваюсь не от какой-либо официальной информации от замминистра Виктора Ляшко, министра здравоохранения или премьер-министра. Это скорее интуитивно, видя динамику и то, что карантинные меры действуют - у нас пока что чуть более пологая кривая заболеваемости по сравнению с другими европейскими странами. Учитывая то, что у нас все это началось позже, мы лучше подготовились по карантинным мерам. Поэтому есть такие осторожные надежды, что примерно в середине мая все это закончится", - заявил он.

Сейчас действующие ограничения в Украине установлены до 24 апреля. 

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине вступают в силу дополнительные ограничительные меры. "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как проходит этот день: люди бегают в парках вопреки запрету, а в Киев пускают без проверок температуры. 

Кроме того, "Страна" подробно писала о том, что изменилось для украинцев с 6 апреля в связи с новыми правилами карантина.

 

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