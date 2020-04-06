В Украине с 6 апреля ограничили передвижение пожилых людей, чтобы исключить риск их инфицирования коронавирусом. Ведь люди, старше 60 лет, и имеющие хронические заболевания, чаще других становятся жертвами Covid-19.

Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, видео обнародовано в Facebook.

"Достаточно часто и достаточно много вопросов сегодня касается людей, которым постановлением о новых условиях карантина на территории Украины запрещено выходить из дома... людям старше 60 лет; кроме тех, кто работает на объектах критической инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности государства", - сказал Ляшко.

По его словам, такие ограничения связаны с риском для пожилых людей заразиться коронавирусом. Кроме того, статистика показывает, что летальный исход Covid-19 часто характерен для пациентов старше 60 лет, у которых есть хронические заболевания. В частности, только в течение прошлых суток была зафиксирована смерть четырех таких людей.

"У людей старше 60 лет в Украине, к сожалению, у большинства есть хронические заболевания. Эти хронические заболевания приводят к несовместимым с жизнью состояниям при заражении коронавирусной болезнью. Именно поэтому было принято решение - для того, чтобы исключить риск инфицирования людей старше 60 лет, которые имеют хронические заболевания и без них - не выходить им за пределы своего жилого дома. Это ограничит риск инфицирования и спасет жизнь нашим гражданам", - заявил замминистра.

Видео: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я України. Ляшко о пожилых людях - с 01:15

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине число зараженных коронавирусом выросло до 1 319 человек.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине 6 апреля, в день вступления в силу новых правил карантина.