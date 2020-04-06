Утром в понедельник, 6 апреля, в киевском Гидропарке, где полиция взяла под охрану спортивную площадку, начался конфликт. Туда пришли некие люди и требуют пропустить их. Говорят, что ограничивать передвижение незаконно.

По данным "Страны", эти протестующие - известные в определенных кругах люди, которые участвовали в столкновениях на столичных стройках.

Заезд на мост перекрыли тремя машинами. Полиция диалога ведет себя сдержанно. А вот некоторые из активистов нарываются на конфликт и время от времени порываются пройти. В результате нескольких из провокаторов задержала полиция.

Фото: "Страна"

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что "качки" с Гидропарка не собираются соблюдать карантин и готовы драться с полицией.

Также мы ведем онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине 6 апреля - в день, когда в силу вступили ужесточенные карантинные меры.