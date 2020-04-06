В ближайшие пару дней в Киеве будет наблюдаться загазованность воздуха, вызванная погодными условиями и повышением температуры.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07.00 6 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, которая характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли", - говорится в сообщении.

Уточняется, что несмотря на пожары в Чернобыльской зоне, уровень радиации в Киеве и области в пределах нормы.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожара. Авиация Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуацией уже осуществила 42 сброса воды.

Пожар в чернобыльских лесах вспыхнул в субботу, 4 апреля. Нейтрализация огня была осложнена повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения. Впрочем, по данным спасателей, угрозы для населенных пунктов нет.