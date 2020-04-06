Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликует цены на свою нефть в среду-четверг, а не в воскресенье, как планировалось. Причина - перенос срочного саммита ОПЕК+ на середину недели.

Об этом со ссылкой на Bloomberg пишет "Интерфакс".

Так, сообщается, что Саудовская Аравия "обменивается колкостями" с Россией насчет встречи ОПЕК+, необходимой для прекращения коллапса цен на нефтяном рынке. Новая дата еще не определена, объявление может состояться в среду или четверг, хотя предполагалось, что Эр-Рияд объявит свои цены потенциальным покупателям в воскресенье.

При этом экстренная встреча, инициированная Саудовской Аравией, должна была состояться в формате видеоконференции в понедельник, 6 апреля. Позже ее перенесли, предположительно, на 9 апреля. Однако официального подтверждения о том, что она состоится, пока нет.

Решение о цене может повлиять на объемы примерно 14 млн баррелей в сутки, экспортируемых из Персидского залива, поскольку региональные производители часто устанавливают свои цены с оглядкой на цены Саудовской Аравии - крупнейшего производителя в регионе.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия планирует увеличить объемы экспорта в мае на 600 000 баррелей в сутки по сравнению с 10 млн б/с в апреле.

А по словам президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова, Россия пока решила не увеличивать добычу своей нефти с 1 апреля, пока идут переговоры о возможных мерах по балансировке рынка с ОПЕК+ и другими странами.

При этом Саудовская Аравия и другие производители Ближнего Востока устанавливают свои цены на месяц, предлагая определенные объемы покупателям, а значит Россия может торговаться с потенциальными покупателями до тех пор, пока не найдет свой спрос. Однако не известно, захотят ли российские компании продавать свою нефть по любой цене.

Напомним, ранее Саудовская Аравия отвергла обвинения Путина в попытке вытеснить конкурентов с нефтяного рынка.