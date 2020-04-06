Украинские спасатели решили показать последствия масштабных пожаров в Украине, которые в последнее время охватили страну.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

"Уже сколько времени назвать утро "добрым" - язык не поворачивается. Итак, снова - (не) доброе утро, друзья! Это - Ровенская область вчера... Автор этих фото Vad V. Polenchuk написал, что когда он снимал этот кошмар с дрона, сотни птиц с криком кружили над пепелищем, ведь там, в огне, сгинули их гнезда", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин рассказал, что угроза пожаров не менее опасна, чем эпидемия коронавируса. Однако это не понятно людям, которые думают мерками собственного огорода.

Скриншот: facebook.com/MykolaChechotkin

"День за днем, от Закарпатья до Луганщины, от Херсона до Сум наши герои-пожарные борются с огненной стихией, которую порождает чья-то равнодушная ко всему, (кроме собственного огорода с картошечкой), пустая голова... Еще и весна выдалась ветреной и сухой, - поэтому наши изумрудные поля и степи затянуло зловонним черным дымом, а огонь на сотнях гектаров сжирает все живое на своем пути. Несколько дней назад ко всему этому добавились еще и пожары в Зоне отчуждения, с которыми борется наша авиация…", - сказал он.

Видео: facebook.com/MykolaChechotkin

Напомним, пожар в чернобыльских лесах вспыхнул в субботу, 4 апреля. Нейтрализация огня была осложнена повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения. Впрочем, по данным спасателей, угрозы для населенных пунктов нет.

"Страна" рассказывала о том, где и какой уровень радиации зарегистрировали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС во время пожаров.