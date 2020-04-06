В Херсонской области военнослужащего подозревают в нарушении правил обращения с оружием: солдат взял автомат своего коллеги и случайно выстрелил ему в бедро, в результате пострадавший погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Инцидент произошел 5 апреля. По предварительной информации ГБР, на посту по охране моста возле одного из населенных пунктов Херсонской области находились двое военнослужащих. Один из солдат взял автомат своего напарника и случайно нажал на курок.

Теперь военнослужащего подозревают в нарушении правил обращения с оружием, приведшем к смерти. В случае доказательства вины солдата, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование ведет территориальное управление ГБР, расположенное в Мелитополе.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина застрелил полицейского и спрятал его тело в багажник своего авто.