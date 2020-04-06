Сегодня, 6 апреля, в 10:00 для учеников 5-11 классов начнут транслировать уроки по телевидению в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн". Трансляция будет проводиться по 11 предметам на различных телеканалах, а также YouTube-канале Министерства образования Украины.

Детальное расписание приводит пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, уроки будут транслироваться по таким предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия и биология.

Предполагается, что за каждым классом будет закреплен телеканал или медиаресурс, который будет транслировать уроки для детей.

За классами закреплены такие телеканалы:

5 класс - Плюс-Плюс и 112 Украину

6 класс - ZOOM и News One

7 класс - ZIK

8 класс - Индиго и УНИАН

9 класс - Совет и UA: Культура

10 класс - UA: Первый

11 класс - М1

Предполагается, что уроки будут транслироваться каждый день, кроме выходных, вплоть до конца карантина.

Напомним, в условиях жесткого и усиливающегося в Украине карантина, вызванного распространением коронавируса Covid-19 Министерство образования выступило с разъяснениями, как в этом году подавать документы в школы родителям первоклашек-2020.

Также мы рассказывали, что у Зеленского заявили, что видеоуроки, против которых протестует Вятрович, могут смотреть и в так называемой "ДНР".