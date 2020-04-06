В понедельник, 6 апреля, умер священник Олег Винницкий из райцентра Залещики, который стал первым инфицированным коронавирусом пациентом в Тернопольской области.

Об этом в Facebook сообщил замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

"Не зная о том, что он уже инфицирован, отец Олег проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими. В общем до установления диагноза он успел пообщаться примерно с 500 людьми", - написал Геращенко.

Также он напомнил, что Тернопольская область на сегодня является одним из эпицентров развития эпидемии коронавируса в Украине. По состоянию на утро 6 апреля в регионе выявили уже 160 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

"Приношу свои соболезнования родным и близким Олега Винницкого. Он ни в чем не был виноват. Он не знал, что он заражен такой опасной болезнью, как коронавирус. Но его пример показывает, что священнослужители в группе наибольшего риска заражения вирусом, вместе с медиками, полицейскими, пограничниками, кассирами супермаркетов и аптек", - сообщил Геращенко.

Скриншот: Facebook/ Антон Геращенко

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал глав церквей Украины перейти на богослужения онлайн.

"Страна" 6 апреля ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в стране после ужесточения карантинных правил.