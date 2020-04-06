По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожара. Авиация Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуацией уже осуществила 42 сброса воды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Утром 6 апреля ликвидация пожара происходит в двух очагах горения. Первый - между селами Владимировка и Октябрьское Котовского лесничества. Его площадь составляет около 20 гектаров.

Тушением занимаются 124 человека и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 74 человек и 15 единиц техники (в том числе 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8). Всего с начала работ авиация спасателей сбросила 174 тонны воды.

Второй очаг горения расположен вблизи села Раговка Котовского лесничества, его площадь составляет около 5 гектаров. К тушению привлечены 14 человек и 4 единицы техники. В 20:45 5 апреля пожар был локализован.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области, по данным ГСЧС, в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,014 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час, Чернобыль - 0,020 мР/ч).

Видео: YouTube/ MNS GOV.UA

Напомним, пожар в чернобыльских лесах вспыхнул в субботу, 4 апреля. Нейтрализация огня была осложнена повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения. Впрочем, по данным спасателей, угрозы для населенных пунктов нет.

"Страна" рассказывала о том, где и какой уровень радиации зарегистрировали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС во время пожаров.