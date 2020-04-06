Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар вернется к работе врачом из-за вспышки коронавируса в стране. Он будет один раз в неделю находится в Службе здравоохранения области и работать по квалификации.

Об этом сообщает The Irish Times.

Лео Варадкар изучал медицину семь лет и работал врачом общей практики до того, как уйти в политику. Из реестра медиков его исключили в 2013 году, однако вернули премьера в список в марте, когда коронавирус начал распространяться по стране.

Вероятнее всего, премьер-министр будет консультировать пациентов по телефону. В Ирландии любого, кто мог быть подвержен воздействию коронавируса, сперва консультируют по телефону для избежания распространения болезни.

Напомним, общее количество зараженных коронавирусом Covid-19 в мире, по состоянию на 5 апреля, увеличилось до 1 203 923 человек. От болезни скончались 64 795 людей.

Также "Страна" писала, что 11 марта в Ирландии зафиксирована первая смерть в результате заражения новым типом коронавируса COVID-19. Информации о личности не приводится.

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