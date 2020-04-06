Кабинет министров Украины обнародовал номера региональных горячих линий, куда украинцы могут обратиться в случае возникновения вопросов, связанных с коронавирусом и, соответственно с карантином.

Соответствующая информация опубликована на сайте правительства.

"По вопросам относительно карантина, помощи пожилым людям во время карантина, алгоритма выявления и лечения коронавирусной инфекции Covid-19 обращайтесь на телефоны горячих линий в соответствующем регионе. Информация уточнена", - сказано в сообщении.

Инфографика: kmu.gov.ua

Напомним, в понедельник, 6 апреля, в Украине вступили в силу новые правила карантина. "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как проходит этот день: люди бегают в парках вопреки запрету, а в Киев пускают без проверок температуры.

Также мы подробно рассказывали, что изменилось для украинцев с 6 апреля в связи с новыми правилами карантина.