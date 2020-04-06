На понедельник, 6 апреля, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,37 грн/$, таким образом гривна укрепилась на 22 копейки по сравнению с пятницей.

Об этом свидетельствует информация на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 29,56 грн/евро, что на 52 копейки выше предыдущего показателя.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на понедельник, 6 апреля, установленные НБУ:

USD: 1 доллар - 27,373 грн

EUR: 1 евро - 29,5601 грн

RUB: 10 российских рублей - 3,5697 грн.

Напомним, что рост гривны наблюдается не первый день. Так, в четверг, 3 апреля, доллар "похудел" на 16 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем.