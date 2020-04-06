Сегодня, 6 апреля, в Киеве должны были вступить в силу новые, более жесткие правила карантина. Так, например, как заявляла городская власть, всем въезжающим в столицу будут измерять температуру. Но на практике, все оказалось не так.

Корреспондент "Страны" дежурит на КП "Пуща-Водица. Несмотря на установление новых правил въезда и выезда в Киев для граждан и транспортных средств, автомобили въезжают и выезжают из территории города без контроля температуры у водителей и пассажиров. За 100 метров до въезда в город стоит пост Нацгвардии, официально прокомментировать ситуацию почему автомобили без прохождения контроля въезжают и выезжают из города сотрудники Национальной гвардии отказались. Не на камеру говорят: "Если контроля нет - значит команды проверять не было".

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