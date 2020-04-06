В Кировоградской области, где по состоянию на утро 5 апреля 37 человек заболели Covid-19, в течение прошлых суток выявили еще 4 случая коронавируса. Кроме того, в регионе зафиксировали первую смерть от Covid-19.

Об этом свидетельствует информация в Telegram-канале главы Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня.

По его словам, по состоянию на 22:00 воскресенья, 5 апреля, в области лабораторным методом подтвердили 41 случай заболевания коронавирусом, один из них оказался летальным.

"Лабораторный центр продолжает проводить ПЦР-тестирования лиц из контактного круга по ранее выявленным случаям", - сказано в сообщении.

Скриншот: t.me/andrii_balon

Напомним, по состоянию на вечер воскресенья, 5 апреля, всего в Украине зарегистрировали 1308 случаев заболевания Covid-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.

"Страна" ведет онлайн-хронику, посвященную тому, что происходит в Украине 6 апреля - в первый день после введения ужесточенных правил карантина.