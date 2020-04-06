У жены и детей умершего в Умани 3 апреля от Covid-19 хасида из США тоже обнаружили коронавирус. По результатам анализов оказалось, что инфицированы 48-летняя супруга мужчины, его 18-летняя дочь и 16-летний сын.

Об этом в Facebook сообщил мэр Умани Александр Цебрий.

По его информации, Лабораторный центр Украины провел исследования анализов членов семьи хасида. Оказалось, что у супруги (48 лет) и двух детей (дочь - 18 лет и сын - 16 лет) умершего диагностирован Covid-19. Все заразившиеся - граждане США. Семья паломников - муж, жена и 6 детей - прибыли из Лондона в Украину 11 марта 2020 года.

Сейчас порядка 50 граждан, контактировавших с ними, находятся в самоизоляции.

Скриншот: Facebook/ Олександр Цебрій

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине в связи с распространением коронавируса в понедельник, 6 апреля. Так, сегодня вступили в силу ужесточенные карантинные правила.