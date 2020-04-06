Япония, скорее всего, введет чрезвычайные меры, направленные на сдерживание стремительного распространения коронавируса. Премьер-министр Синдзо Абэ может объявить чрезвычайное положение уже сегодня, 6 апреля.

Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на Yomiuri.

Согласно изменениям в законе, принятым специально под Сovid-19, премьер-министр может объявить чрезвычайное положение, если эпидемия будет представлять "серьезную опасность" для жизни людей и может оказать огромное негативное влияние на экономику.

После того, как в столице страны Токио число заражений коронавирусом превысило тысячу человек, а по всей стране достигло 3 500 человек, премьер Абэ все же решился на введение чрезвычайного положения, как уверяют источники.

Предполагается, что он официально объявит об этом сегодня в своем обращении к нации.

Ранее "Страна" сообщала, что в Японии объявили о переносе Олимпиады-2020 на 2021 год.

Так же из-за коронавируса в Японии отменили фестиваль сакуры.