Япония сегодня может объявить чрезвычайное положение из-за Сovid-19
Япония, скорее всего, введет чрезвычайные меры, направленные на сдерживание стремительного распространения коронавируса. Премьер-министр Синдзо Абэ может объявить чрезвычайное положение уже сегодня, 6 апреля.
Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на Yomiuri.
Согласно изменениям в законе, принятым специально под Сovid-19, премьер-министр может объявить чрезвычайное положение, если эпидемия будет представлять "серьезную опасность" для жизни людей и может оказать огромное негативное влияние на экономику.
После того, как в столице страны Токио число заражений коронавирусом превысило тысячу человек, а по всей стране достигло 3 500 человек, премьер Абэ все же решился на введение чрезвычайного положения, как уверяют источники.
Предполагается, что он официально объявит об этом сегодня в своем обращении к нации.
Ранее "Страна" сообщала, что в Японии объявили о переносе Олимпиады-2020 на 2021 год.
Так же из-за коронавируса в Японии отменили фестиваль сакуры.