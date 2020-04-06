В России трагически погиб известный блогер, гражданин Украины Павел Петель. Он разбился в нелепом ДТП в Подмосковье. На Симферопольском шоссе Mercedes на скорости около 200 км/ч влетел в фуру, стоявшую на заправке. Половину салона просто срезало, Павел Петель сидел впереди на пассажирском сиденье и погиб мгновенно.

О трагедии сообщает Telegram-канал Mash.

Павла Петеля искали двое суток и только сейчас его родные смогли установить, что он погиб в аварии в Подольске.

Блогер направлялся в Москву из миграционного центра в Сахарово. Остановил попутку, которая оказалась роковой. Ее водитель на скорости около 200 км/ч врезался в грузовик. Всего в автомобиле находились 4 человека - водитель и 2 пассажира погибли на месте. Ещё один человек выжил.

Павел Петель был гражданином Украины, а в России ближайших родственников у него нет - так что в нынешней ситуации могут возникнуть сложности с захоронением тела на Родине.

Ранее "Страна" сообщала, что в России разбился известный мотоблогер - он управлял байком ногами.

Так же мы сообщали, что в России сотрудник психдиспансера расстрелял пятерых соседей из-за шума.