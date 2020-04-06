Из Турции, которая тоже сражается с эпидемией коронавируса, пришла обнадеживающая новость. Турецкие исследователи объявили о том, что испытание вакцины от Covid-19 на животных прошло успешно.

Об этом Атеш Кара, профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе написал в своем в Twitter и поделился некоторыми деталями.

Он пояснил, что животным вводили вакцину через специальные микроиглы, закрепленные на полосе пластика. И затем у подопытных зафиксировали появление антител в крови.

"Хорошей новостью является то, что с помощью микроигл, закрепленных на небольшой полосе пластика, вакцина вводила часть короновируса в клетку, а иммунная система, отвечающая за выработку защитных антител, сформировала их у животных. Теперь пришло время проверить, как она защитит людей от болезни", - написал Атеша Кара.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что два французских врача предложили испытывать вакцину от коронавируса на африканцах.