После того, как британский премьер Борис Джонсон, зараженный коронавирусом, угодил в больницу, из-за океана в его адрес донеслись слова сочувствия и поддержки.

На брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что вся Америка желает британскому премьеру, скорейшего выздоровления.

"Я хочу передать самые лучшие пожелания от нашей нации премьер-министру Борису Джонсону, который ведет свою личную войну с коронавирусом. Все американцы молятся за него, он мой друг и большой джентльмен. Как вы знаете, он был госпитализирован, но я уверен, что все будет хорошо", - заявил Дональд Трамп.

