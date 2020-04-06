В США смертельный коронавирус атакует не только людей, но и животных. Ветеринары и врачи выявили, что в Нью-Йорке, в зоопарке Бронкса, Сovid-19 подхватила малайская тигрица по кличке Надя. Животному 4 года, и это первый случай заражения тигра.

"Национальная лаборатория ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США (USDA) подтвердила наличие вируса SARS-CoV-2 у одной тигрицы в зоопарке Нью-Йорка. Анализы у животного были взяты после того, как у нескольких львов и тигров в зоопарке проявились симптомы респираторного заболевания", - говорится в заявлении Службы инспекции здоровья животных и растений при USDA (APHIS), как передает Интерфакс.

В зоопарке рассказали, что у 4-летней малайской тигрицы Нади, у ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов "появился сухой кашель". Там также сообщили, что "несмотря на некоторое снижение аппетита, у кошек в зоопарке хорошее состояние, они находятся под присмотром ветеринаров".

"Ожидается, что большие кошки выздоровеют. Нет оснований полагать, что у других животных зоопарка имеются симптомы заболевания", - сообщили в APHIS.

Чиновники ведомства считают, что тигры и львы могли заболеть после контакта с зараженным сотрудником зоопарка, который за ними ухаживал. Первые симптомы у тигрицы Нади появились 27 марта.

В APHIS пояснили, что тест на Сovid-19 был сделан только одному тигру, так как сбор анализов потребовал общего наркоза.

"Лечащий ветеринар счел, что с учетом потенциального риска использования общего наркоза лучше ограничиться диагностированием одного тигра", - пояснили чиновники.

"В настоящий момент всеми сотрудниками, которые обеспечивают уход за большими кошками, а также другими кошками в четырех зоопарках Нью-Йорка, предпринимаются необходимые меры с целью предотвратить дальнейшее заражение других хищников", - заявили в зоопарке Бронкса.

В USDA APHIS подчеркивают, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что какие-либо животные, включая домашних животных или домашний скот, могут передавать коронавирус людям.

Зоопарк Бронкса был закрыт для посещения еще 16 марта.

Напомним, президент Трамп, предупредил американцев, что следующие две недели борьбы с коронавирусом в США будут самыми тяжелыми, ждем много смертей.