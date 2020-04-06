Во Франции двое медиков предложили испытывать вакцины от коронавируса на жителях африканских стран. Это предложение сделал глава отделения интенсивной терапии в больнице в Париже Жан-Поля Мира и глава исследовательской группы в Национальном институте здравоохранения и медицинских исследований Камиль Лохт. Это вызвало шквал возмущения и обвинения в расизме.

Об этом сообщает ВВС.

Выступая в одном из телеэфиров, они предложили начать тестирование в странах Африки, так как там нет масок, медикаментов и реанимаций.

"Это похоже на исследования в области заболевания СПИДом. Мы привлекаем проституток, потому что знаем, что они наиболее уязвимы и часто не пользуются контрацептивами", - сказал Мира. С его мнением был солидарен Лохт.

Данные слова вызвали громкую реакцию в обществе. Бывший футболист сборной Кот-дʼИвуара и английского "Челси" Дидье Дрогба призвал "не сравнивать африканцев с морскими свинками", а другой футболист, камерунец Самуэль Этоʼо назвал этих врачей "убийцами".

Мы писали, что в Испании планируют разработать прототип вакцины от коронавируса уже в апреле.

Также "Страна" рассказывала, что испытания вакцины от коронавируса COVID-19 в России начнутся уже в конце июня, для этого нашли 60 добровольцев.