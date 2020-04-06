Бернар Гонсалес - заболевший коронавирусом врач французской футбольной команды "Реймс" покончил жизнь самоубийством. Ему было 60 лет, он оставил предсмертную записку, в которой сообщил, почему поступил так.

Об этом сообщает издание "Le Parisien".

Отмечается, что доктору было 60 лет. Гонсалес был в самоизоляции у себя дома вместе с женой. Она тоже заразилась инфекцией. Врач объяснил мотивы своего поступка в записке, однако мэр Реймса Арно Робине не стал раскрывать ее содержание.

Ранее "Страна" писала, что британский премьер Джонсон попал с коронавирусом в больницу, где ему будут проводить искусственную вентиляцию легких.

Также мы рассказывали, что ученые рассказали, как долго после выздоровления человек может разносить коронавирус.