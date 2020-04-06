Доктор футбольного клуба заразился коронавирусом и покончил с собой
Бернар Гонсалес - заболевший коронавирусом врач французской футбольной команды "Реймс" покончил жизнь самоубийством. Ему было 60 лет, он оставил предсмертную записку, в которой сообщил, почему поступил так.
Об этом сообщает издание "Le Parisien".
Отмечается, что доктору было 60 лет. Гонсалес был в самоизоляции у себя дома вместе с женой. Она тоже заразилась инфекцией. Врач объяснил мотивы своего поступка в записке, однако мэр Реймса Арно Робине не стал раскрывать ее содержание.
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