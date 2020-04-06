В Великобритании, где количество умерших от коронавируса приближается к 5000, королева Елизавета II сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной.

Это обращение стало всего четвертым в истории, когда британская королева выступает с экстренным обращением к подданным.

Об этом она сказала в обращении к нации, чью трансляцию вела национальная телерадио служба BBC.

Она обратилась к гражданам с призывом сохранять чувство юмора, самодисциплину и сочувствие к ближнему, которые помогут справится в "непростое время". Королева напомнила об уроках и жертвах Второй мировой войны и сравнила их с коронавирусом.

"Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности", - подчеркнула Елизавета II.

Она также призвала британцев верить, что "лучшие дни вернутся", несмотря на тяжелые испытания.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель в своем обращении к нации призвала людей серьезно отнестись к мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и призвала немцев к солидарности времен Второй мировой.

Ранее "Страна" писала, что тысячи британцев в уик-энд отправились на пикники, невзирая на карантин.

Также мы рассказывали, что в Великобритании были зафиксированы случаи поджога сотовых вышек с 5G. Вредительство совершают люди, убежденные, что новый формат мобильной связи и вызвал пандемию коронавируса.