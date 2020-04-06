Британский премьер Джонсон попал с коронавирусом в больницу, где ему будут проводить искусственную вентиляцию легких
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого в конце марта диагностировали коронавирус, госпитализирован в больницу. Причиной называют отсутствие облегчения симптомов после домашнего лечения.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Представитель Даунинг-стрит сказал, что глава правительства решил лечь в больницу по совету своего врача.
"Это предупредительный шаг, поскольку у премьер-министра сохраняются постоянные симптомы коронавируса через десять дней после положительного результата теста на вирус", - заявили в резиденции Джонсона.
До госпитализации, несмотря на неослабевающие симптомы Covid 19 - такие, как кашель и высокая температура, - 55-летний Джонсон продолжал возглавлять правительство в борьбе с кризисом здравоохранения.
Его беременная невеста Кэрри Симондс, которая должна родить в начале лета, самоизолировалась в своей лондонской квартире после появления симптомов.
Премьеру Британии Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.
К 5 апреля в Великобритании вирусом заразились 47 806 человек, 4 934 больных умерли.
Как сообщала "Страна", уже зараженный коронавирусом Джонсон разослал письма каждой семье в Британии с призывом оставаться дома.
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