Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого в конце марта диагностировали коронавирус, госпитализирован в больницу. Причиной называют отсутствие облегчения симптомов после домашнего лечения.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Представитель Даунинг-стрит сказал, что глава правительства решил лечь в больницу по совету своего врача.

"Это предупредительный шаг, поскольку у премьер-министра сохраняются постоянные симптомы коронавируса через десять дней после положительного результата теста на вирус", - заявили в резиденции Джонсона.

До госпитализации, несмотря на неослабевающие симптомы Covid 19 - такие, как кашель и высокая температура, - 55-летний Джонсон продолжал возглавлять правительство в борьбе с кризисом здравоохранения.

Его беременная невеста Кэрри Симондс, которая должна родить в начале лета, самоизолировалась в своей лондонской квартире после появления симптомов.

Премьеру Британии Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.

К 5 апреля в Великобритании вирусом заразились 47 806 человек, 4 934 больных умерли.

Как сообщала "Страна", уже зараженный коронавирусом Джонсон разослал письма каждой семье в Британии с призывом оставаться дома.

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