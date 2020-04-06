По состоянию на вечер воскресения, 5 апреля, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения локализован. Авиация сбросила воду на огонь 42 раза. Сейчас продолжается тушение двух очагов возгорания.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 22:00 5 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается меры по ликвидации двух очагов пожаров… всего с начала работ авиацией ведомства осуществлено 42 сбросы воды (174 тонны), из них вертолетом МИ-8 - 27 сбросов, самолетами АН-32П - 15 сбросов", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье вечером.

В частности, первый очаг находится между с.Владимировка и с.Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 чел. и 28 ед. техники, из них от ГСЧС 74 чел. л/с и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8).

Второй очаг находится вблизи с.Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га. К тушению привлечены 14 чел. и 4 ед. техники, из них от ГСЧС 7 чел. л/с и 2 ед. техники.

Напомним, в субботу, 4 апреля, в чернобыльских лесах разгорелся масштабный пожар, на тушение была привлечена авиация. Нейтрализация огня осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения, однако угрозы населенным пунктам на данный момент нет. По состоянию на утро воскресенья, возгорание еще продолжали тушить.