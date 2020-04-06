В субботу, 4 апреля, "Страна" сообщала о всплывших подробностях проведения аттестации в органах прокуратуры. Мы писали, что все документы об аттестации были официально уничтожены актами, подписанными экс-замами главы Офиса генпрокурора и самим Русланом Рябошапкой.

Сегодня общественная организация "Совет общественного контроля" обратилась к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и и.о. директора ГБР Александру Соколову с заявлением. В нем уведомляется о совершении преступления должностными лицами Генеральной прокуратуры и Офиса генерального прокурора, которые приняли решение об уничтожении и уничтожили материалы аттестаций прокуроров и следователей ГПУ, проводившейся в течение октября-декабря 2019 года.

"Страна" публикует скан-копии заявления о преступлении.

Подавшие заявление просят внести сведения о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, расследовать преступление и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, Рябошапка был уволен с поста генпрокурора в начале марта.

Как писала "Страна", сейчас он находится во Франции, где проводит карантин в своем дорогом особняке.