Китай полностью остановил бесконтрольные производство и экспорт товаров, предназначенных для борьбы с Covid-19. Уже неделю власти не выпускают из страны грузы без печати специализированных заводов.

Об этом сообщает в Facebook бизнесмен Алексей Давиденко.

По словам автора поста, после начала пандемии китайские заводы, давно производящие медицинский ассортимент, перестали справляться с количеством заказов. Поэтому предприимчивые жители Поднебесной массово начали производить дефицитный товар кустарно. Зачастую процесс производства никак не контролировался, товар не имел международных сертификатов и был очень низкого качества.

К недобросовестным производителям добавились разного рода посредники и мелкие аферисты, взвинтившие цены в десятки раз.

Например, одни мошенники предлагали двухслойные антипылевые маски без мембран как медицинские трехслойные, неточные тесты и портативные ИВЛ, собранные чуть ли не в гаражах. А другие, пользуясь ажиотажем, продавали не наличный товар, а контракты на поставку когда-нибудь.

"Китайцы брали деньги типа как за товар в наличии, а когда деньги уже приходили к ним на счёт, начинали отмораживаться, морочить голову и говорить, что продавали они не товар, а контракт на поставку. Товара в наличии нет", - написал Давиденко.

Аналогичные процессы начались и в Украине. Множество случайных людей ввозили товары сомнительного качества.

Однако правительство Китая запретило посредников и нелегальные цеха. Уже неделю из страны не могут выехать грузы без печати специализированного завода. А с конца недели на ассортимент первой необходимости для экспорта еще стали требовать запрос от правительства страны, куда направляется груз.

"Все спекулянты и барыги в ужасе. Грузы застряли в аэропортах - отправить не могут. Подтвердить качество могут единицы отправителей.

Предоставить запрос от страны ещё меньше получателей", - описал обстановку автор.

Таким образом, сейчас наконец начнутся поставки от настоящих медицинских заводов, где несут ответственность за цены, качество и сроки. Уйдут посредники, взвинтившие цены, и кухонные мануфактуры.

В конце марта "Страна" сообщала, что из Турции в Украину под маркой "Биозек" завезли поддельные тесты на коронавирус.

Мы также рассказывали, что Испания вернула Китаю бракованные тесты на коронавирус.