Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщил о самом первом и явном симптоме заражения коронавирусом. Им является резкое повышение температуры тела.

Об этом рассказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде.

После повышения температуры находящийся в группе риска пациент чувствует озноб.

Представитель организации добавила, что такие люди, проснувшись ночью, "не понимают, что происходит", а также плохо себя чувствуют в целом.

"Самый явный симптом - это лихорадка и температура выше 38 градусов", - уточнила Харрис.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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