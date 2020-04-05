То, что ранее принимали за повторное заражение коронавирусом, является выделением вируса. И происходить такое выделение может довольно длительное время уже после выздоровления.

Об этом рассказал заместитель директора по инновационной работе российского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера Александр Семенов в эфире телеканала "Россия 1".

Ученый отметил, что вылечившиеся от коронавирусной инфекции могут выделять вирус после выздоровления в течение месяца.

"У таких людей тоже при находках двукратных вирусов делали вывод о повторном заражении. Это не повторное заражение, это вирусовыделение", - объяснил Семенов.

Ранее "Страна" приводила мнение другого российского ученого, согласно которому коронавирус никуда не исчезнет и будет постоянно сопровождать человека, а COVID-19 станет сезонным заболеванием - как грипп.

Мы также давали прогнозы о том, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.