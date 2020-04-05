Три десятка человек пострадали в результате употребления спиртных напитков с целью избежать заражения коронавирусом в Перу.

Как минимум 16 человек в Перу умерли из-за алкогольного отравления. Они пили напитки сомнительного происхождения, чтобы уберечь себя от коронавируса.

Об этом сообщает агентство Andina со ссылкой на сеть здравоохранения провинции Ангараэс.

Инцидент произошел в регионе Уанкавелика. Двадцать восьмого марта были госпитализированы несколько человек после употребления алкогольного напитка, с помощью которого хотели уберечься от коронавируса.

В результате 16 пациентов скончались, еще 15 по-прежнему остаются в больницах, один был выписан.

Национальная полиция конфисковала алкогольные напитки сомнительного происхождения.

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