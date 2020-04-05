В Вооруженных силах Украины зарегистрировано 3 случая заражения корнавирусом. На самоизоляции находится 114 человек. В ближайшие три дня изоляция заканчивается у 28 человек.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) - 114 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 28 человек", - говорится в сообщении командования.

В Командовании Медсил ВСУ подчеркивают, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми человек общается ежедневно или живет вместе.

"Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Командування Медичних сил Збройних сил України

Ранее "Страна" писала, что в Вооруженных силах Украины двое военнослужащих заразились коронавирусом, в результате чего 137 военных были отправлены на самоизоляцию.

Также мы рассказывали, что перед отправкой в зону ООС украинские военные будут проходить двухнедельный карантин.