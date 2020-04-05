В воскресенье вечером Госэкоинспекция заявила, что из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения в 16,5 раз повысился радиационный форм.

В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили, где именно в зоне отчуждения и какие именно уровни радиации зафиксированы.

Об этом сообщается в Facebook Госагентства.

В ведомстве рассказали, что в связи с радиологической значимостью пожара на территории зоны отчуждения усилен контроль за радиационной ситуацией. В оперативном режиме анализируются данные о мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в районе пожара. Радиационный фон в зоне отчуждения контролируется с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - раз в 2 минуты.

Вблизи района пожара расположены три пункта АСКРО.

Согласно информации из пунктов, уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в месте пожара к 18:00 5 апреля существенно не изменились. А колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах.

В Госагентстве отметили, что радиационная ситуация находится под контролем.

Напомним 4 апреля в чернобыльских лесах разгорелся масштабный пожар.

К вечеру воскресенья справиться с огнем пожарным все еще не удалось.