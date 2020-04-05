В Украине 1308 случаев заболевания Covid-19, вызванного коронавирусной инфекцией, умерли 37 украинцев и выздоровели 28 пациентов.

"Подтверждены 1308 случаев COVID-19 (по состоянию на 22:00, 5 апреля)", – сказано в сообщении на странице Центра в Фейсбук в воскресенье.

По информации медиков, в течение суток получены 83 сообщения о подтверждении COVID-19 по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ и областных лабораторных центров.

"Всего получены 37 сообщений о летальных случаях от этого заболевания. 28 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – добавили в ЦОЗ

Новость дополняется