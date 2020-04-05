Число больных с коронавирусом в Украине выросло до 1308, умерли 37 человек
В Украине 1308 случаев заболевания Covid-19, вызванного коронавирусной инфекцией, умерли 37 украинцев и выздоровели 28 пациентов.
"Подтверждены 1308 случаев COVID-19 (по состоянию на 22:00, 5 апреля)", – сказано в сообщении на странице Центра в Фейсбук в воскресенье.
По информации медиков, в течение суток получены 83 сообщения о подтверждении COVID-19 по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ и областных лабораторных центров.
"Всего получены 37 сообщений о летальных случаях от этого заболевания. 28 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – добавили в ЦОЗ
Новость дополняется
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.