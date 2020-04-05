Как будут преподаваться уроки в онлайн-школе, фото: pixabay.com

В понедельник, 6 апреля, в 10 утра для учеников 5-11 классов начнется проект "Всеукраинская школа онлайн". Уроки будут транслироваться по 11 предметам на нескольких украинских каналах, а также на YouTube-канале Министерства образования и науки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования

Проект стал возможным благодаря совместным усилиям Офиса президента, Министерства образования, общественного союза "Освитория", а также сорока неравнодушных педагогов, которые будут вести уроки. 

Транслироваться уроки будут по:

  1. украинскому языку,
  2. украинской литературе,
  3. истории Украины,
  4. всемирной истории,
  5. английскому языку,
  6. физике,
  7. алгебре,
  8. геометрии,
  9. географии,
  10. химии,
  11. биологии.

Занятия для всех классов можно будет посмотреть на YouTube-канале Министерства образования и науки. Все уроки также транслировать мeдиасервис MEGOGO. За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для тех детей, которые не могут посмотреть их в Интернете.

Так, по классам закреплены такие телеканалы:

  • 5 класс - Плюс-Плюс и 112 Украину
  • 6 класс - ZOOM и News One
  • 7 класс - ZIK
  • 8 класс - Индиго и УНИАН
  • 9 класс - Совет и UA: Культура
  • 10 класс - UA: Первый
  • 11 класс - М1

Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

На YouTube-канале Министерства образования в описании под каждым видео также будут домашние задания. Они будут задаваться по наиболее распространенными в стране учебниками, их можно будет загрузить онлайн.

Фото: Министерство здравоохранения

Фото: Министерство здравоохранения

Фото: Министерство здравоохранения

Фото: Министерство здравоохранения

Фото: Министерство здравоохранения

Фото: Министерство здравоохранения

Фото: Министерство здравоохраненияФото: Министерство здравоохранения

Ранее "Страна" писала, что Минздрав разъяснил родителям первоклашек-2020, как в условиях карантина подавать документы для зачисления в школу

Также мы рассказывали, что у Зеленского заявили, что видеоуроки, против которых протестует Вятрович, могут смотреть и в "ДНР".

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