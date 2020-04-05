Опубликовано полное расписание занятий онлайн уроков для школьников в Украине
В понедельник, 6 апреля, в 10 утра для учеников 5-11 классов начнется проект "Всеукраинская школа онлайн". Уроки будут транслироваться по 11 предметам на нескольких украинских каналах, а также на YouTube-канале Министерства образования и науки.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования.
Проект стал возможным благодаря совместным усилиям Офиса президента, Министерства образования, общественного союза "Освитория", а также сорока неравнодушных педагогов, которые будут вести уроки.
Транслироваться уроки будут по:
- украинскому языку,
- украинской литературе,
- истории Украины,
- всемирной истории,
- английскому языку,
- физике,
- алгебре,
- геометрии,
- географии,
- химии,
- биологии.
Занятия для всех классов можно будет посмотреть на YouTube-канале Министерства образования и науки. Все уроки также транслировать мeдиасервис MEGOGO. За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для тех детей, которые не могут посмотреть их в Интернете.
Так, по классам закреплены такие телеканалы:
- 5 класс - Плюс-Плюс и 112 Украину
- 6 класс - ZOOM и News One
- 7 класс - ZIK
- 8 класс - Индиго и УНИАН
- 9 класс - Совет и UA: Культура
- 10 класс - UA: Первый
- 11 класс - М1
Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.
На YouTube-канале Министерства образования в описании под каждым видео также будут домашние задания. Они будут задаваться по наиболее распространенными в стране учебниками, их можно будет загрузить онлайн.
Фото: Министерство здравоохранения
Ранее "Страна" писала, что Минздрав разъяснил родителям первоклашек-2020, как в условиях карантина подавать документы для зачисления в школу.
Также мы рассказывали, что у Зеленского заявили, что видеоуроки, против которых протестует Вятрович, могут смотреть и в "ДНР".