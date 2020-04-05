В понедельник, 6 апреля, в 10 утра для учеников 5-11 классов начнется проект "Всеукраинская школа онлайн". Уроки будут транслироваться по 11 предметам на нескольких украинских каналах, а также на YouTube-канале Министерства образования и науки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования.

Проект стал возможным благодаря совместным усилиям Офиса президента, Министерства образования, общественного союза "Освитория", а также сорока неравнодушных педагогов, которые будут вести уроки.

Транслироваться уроки будут по:

украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии, биологии.

Занятия для всех классов можно будет посмотреть на YouTube-канале Министерства образования и науки. Все уроки также транслировать мeдиасервис MEGOGO. За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для тех детей, которые не могут посмотреть их в Интернете.

Так, по классам закреплены такие телеканалы:

5 класс - Плюс-Плюс и 112 Украину

6 класс - ZOOM и News One

7 класс - ZIK

8 класс - Индиго и УНИАН

9 класс - Совет и UA: Культура

10 класс - UA: Первый

11 класс - М1

Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

На YouTube-канале Министерства образования в описании под каждым видео также будут домашние задания. Они будут задаваться по наиболее распространенными в стране учебниками, их можно будет загрузить онлайн.

Фото: Министерство здравоохранения

Ранее "Страна" писала, что Минздрав разъяснил родителям первоклашек-2020, как в условиях карантина подавать документы для зачисления в школу.

Также мы рассказывали, что у Зеленского заявили, что видеоуроки, против которых протестует Вятрович, могут смотреть и в "ДНР".