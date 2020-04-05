В Великобритании были зафиксированы случаи поджога сотовых вышек с 5G. Вредительство совершают люди, убежденные, что новый формат мобильной связи и вызвал пандемию коронавируса.

Об этом сообщает ресурс iphones.ru.

В разгар пандемии на YouTube-канале instin Croma появилась небольшая лекция, посвященная коронавирусу. Ее автор уверял, что вирусы - это "плохие" РНК собственных клеток человека, которые выделяются в случае отравления организма или другого негативного воздействия на него. Так, эпидемию испанки он связал с электрификацией всей планеты. Дескать, организмы людей испытали сильное воздействие дотоле непривычного поля и отреагировали на него гриппом испанкой.

Появление коронавируса лектор объяснил массовым введением формата 5G. К тому же первым китайским городом, покрытым связью пятого поколения, стал Ухань.

Ролик (его уже удалили с YouTube) стал чрезвычайно популярным среди западноевропейских пользователей соцсетей. В Facebook-группы, посвященные новой теории заговора, вступили тысячи людей.

По мнению сторонников новой теории, коронавирус распространяется во всех городах, где есть 5G. При этом люди не обращают внимания на то, что пандемия затронула и страны, где даже не везде есть четвертое поколение связи.

В Великобритании сторонники этой теории принялись агитировать рабочих, прокладывающих оптоволоконные кабели, против 5G. Более радикально настроенные граждане стали призывать поджигать вышки с сетями пятого поколения. По данным BBC, в Великобритании уже зафиксированы три подобных поджога.

Между тем Facebook удалил самую популярную группу, в которой склоняли к поджогам. Однако в соцсети продолжают жить и наполняться более малочисленные группы с аналогичными призывами.

Пока официальная наука не нашла никаких доказательств, связывающих 5G и коронавирус.

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