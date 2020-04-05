Торговые сети Украины обеспечены запасами масла и риса на 25 дней, а сахара на 20 дней. Кроме того, в украинских магазинах достаточно гречки, чтобы хватило людям на 37 дней потребления.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Он также привел инфографику Министерства, на которой видно, что яиц хватит еще на неделю, куриного мяса чуть больше, чем на день, в то время, как подсолнечного масла - на 25 дней.

Фото: Facebook /Taras Vysotskyi / Тарас Висоцький

Он поблагодарил работников торговли и всех ответственных за поставки продуктов и безпрерывную работу магазинов во время карантина.

Скриншот: Facebook /Taras Vysotskyi / Тарас Висоцький

Ранее "Страна" писала, что Зеленский пообещал, что дефицита продуктов в магазинах из-за коронавируса не будет.

Также мы рассказывали, что коронавирус может привести к дефициту продуктов во всем мире.