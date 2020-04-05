Вирусологи считают, что коронавирус никуда не исчезнет и дальше будет постоянно сопровождать человека. COVID-19 станет сезонным заболеванием, как грипп.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директор государственного научного центра "Вектор" Рината Максютова.

"Да, я уверен, что новый коронавирус не исчезнет из человеческой популяции, с большей вероятностью переформатируется в сезонное заболевание. Данный коронавирус будет все время находиться в человеческой популяции по аналогии с другими сезонными коронавирусами или сезонным вирусом гриппа. Ну, возможно, с чуть большим количеством тяжелых случаев", - предрек глава научного центра.

Он добавил, что в России уже проводят испытания прототипов вакцин от вируса. Препараты протестировали на мышах и хорьках, а испытания на людях могут начаться летом.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые определили температуру, при которой коронавирус особенно активен и опасен.

Мы также рассказывали, что новый опасный вирус, возможно, довольно старый.